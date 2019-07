An exclusive new development by Park Lane Homes of just four detached properties in a beautifully mature setting on the western edge of the village.

Only two properies remain available, according to agents Carter Jonas.

ProEXR File Description''=Attributes='cameraAperture (float): 36.000004'cameraFNumber (float): 8.008947'cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000'cameraFarRange (float): 1000000.000000'cameraFocalLength (float): 38.042500'cameraFov (float): 50.642811'cameraNearClip (float): 0.000000'cameraNearRange (float): 0.000000'cameraProjection (int): 0'cameraTargetDistance (float): 34014.867188'cameraTransform (m44f): [{0.825409, -0.563556, 0.0332365, 2240.83}, {-0.564535, -0.823977, 0.0485952, -20370.9}, {0, -0.058874, -0.998265, 1949.18}, {0, 0, 0, 1}]'channels (chlist)'compression (compression): Zip'dataWindow (box2i): [0, 0, 3999, 2249]'displayWindow (box2i): [0, 0, 3999, 2249]'lineOrder (lineOrder): Increasing Y'name (string): ""'pixelAspectRatio (float): 1.000000'screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]'screenWindowWidth (float): 1.000000'type (string): "scanlineimage"''=Channels='A (half)'B (half)'G (half)'R (half)'VRayDenoiser.B (half)'VRayDenoiser.G (half)'VRayDenoiser.R (half)'VRayGlo

A spokesman for Carter Jonas said: “Each property will be developed with unrivalled design expertise and guaranteed attention to detail – as you would expect from a developer who has won multiple national and regional industry awards.”

Contact Carter Jonas on 01423 707813.